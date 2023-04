Bremen bleibt top

Viele Städte und Gemeinden in Deutschland haben sich bemüht, fahrradfreundlicher zu werden. In Einzelfällen wirkt sich das positiv aus. Doch landesweit bleibt die Unzufriedenheit hoch.

SP-X/Berlin. Die fahrradfreundlichsten Städte heißen Bremen, Münster, Erlangen, Nordhorn, Baunatal und Wettringen. Jede der Kommunen konnte in ihrer Größenklasse den Gesamtsieg im aktuellen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erringen. In dem Ranking wurden die Stimmen von bundesweit 245.000 Radfahren ausgewertet. Insgesamt wurden 1.114 Städte und Gemeinden bewertet.

Vor allem Metropolen konnten in der jüngsten Abstimmung ihre Attraktivität für Radfahrende leicht verbessern, was sich zum Teil in besseren Noten widerspiegelt. Zu den Großstadt-Aufsteigern gehören Köln, Frankfurt und Hamburg, die etwa mit breiteren Radwegen und einer spürbar stärkeren Fahrradförderung besser als in den Vorjahren abschneiden konnten. Speziell in Hamburg wurde das Mietradsystem gelobt, während in Köln sich Radler darüber freuen, dass sie in Einbahnstraßen in Gegenrichtung fahren dürfen. Unter den Großstädten ist Köln mit einer von 4,4 auf 4,2 verbesserten Note größter Aufsteiger. Weitere Top-Aufholer in ihrer jeweiligen Ortsgrößenklasse sind Bonn (3,8 statt 4,2), Koblenz (4,3 statt 4,7), Landshut (3,9 statt 4,2), Bad Honnef (3,6 statt 4,5) sowie Neuenkirchen (2,9 statt 3,4).

Trotz einiger positiver Entwicklungen zeigt sich aus Radfahrersicht weiterhin viel Potenzial für Verbesserungen. So bewerteten 80 Prozent der Befragten die Radwege in ihrer Stadt als weiterhin zu schmal (Note 4,7). Auch die schlechte Führung von Radwegen an Baustellen (4,7) und die fehlenden Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen (4,7) sorgen für deutlich negative Bewertungen. In kleinen Orten und Gemeinden im ländlichen Raum wird das Platzangebot weniger als Problem gesehen. Hier werden vielmehr eine schlechte Erreichbarkeit von Nachbarorten und die Sicherheit moniert. Demnach fühlten sich nur 36 Prozent auf den Wegen zwischen Orten vor Unfällen sicher. Auf dem Land wurde das Fahrradklima mit insgesamt 3,8 bewertet. Über alle Ortsgrößenklassen hinweg haben die 245.000 Teilnehmer das Radfahrklima in Deutschland mit 3,96 und damit als noch unbefriedigend benotet. 2020 fiel die Gesamtnote mit 3,93 geringfügig besser aus.