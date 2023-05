Das Methusalem-Mobil

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – alle Infos zur Serie von Amazon Prime

Im September 2022 läuft die Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” bei Amazon Prime an. Auch zum Cast gibt es schon eine Menge Infos, wenngleich viele Details zu den Figuren noch geheim sind. Was wir sonst über die Story, weitere Staffeln und den ersten Trailer wissen, erfährst Du hier. Die Herr-der-Ringe-Serie ist für Amazon nicht nur ein absolutes Prestigeprojekt, sondern auch ein extrem teures Unterfangen. Der Großkonzern soll bis zu 150 Millionen Dollar pro Staffel investieren. Hinzu kommen angeblich 250 Millionen für die Rechte an dem Material. Zum Vergleich: Die sechste Staffel von „Game of Thrones” kostete die Macher rund 100 Millionen Dollar. Ob es die neue Serie über Mittelerde tatsächlich schafft, GoT in Sachen Beliebtheit und Einschaltquoten den Rang abzulaufen? Wir sind gespannt! Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Lord of the Rings on Prime (@lotronprime) Wann startet ...