Erschwingliche E-Mobilität: VW zeigt Studie ID.2

Elektroauto: VW will bis 2026 zehn neue E-Modelle auf den Markt bringen

Volkswagen will bis zum Jahr 2026 zehn neue E-Auto-Modelle auf den Markt bringen. Das kündigte der Chef der Kernmarke VW, Thomas Schäfer, am Mittwochabend in Berlin an. Das Portfolio solle dabei vom «Einstiegs-E-Auto mit einem Zielpreis von unter 25.000 Euro über den ID.Buzz bis zum neuen Flaggschiff ID.Aero» reichen, um in jedem Segment ein passendes Angebot zu haben. «Wir konzentrieren uns in Zukunft auf unsere Kernmodelle und vereinfachen in den nächsten zehn Jahren spürbar unser Modellangebot und die Paketierung», sagte Schäfer.