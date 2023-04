Aral will Ladenetz bis Ende 2023 ausbauen

Umweltschutz: Aral eröffnet Ladekorridor für Elektro-Lkw

Das Mineralölunternehmen hat an seinen Tankstellen bereits ein Netz an Schnellladesäulen aufgebaut, das sich an Elektro-Pkw richtet. Nun will Aral auch E-Lkw stärker in den Blick nehmen.