Nur in Deutschland stark

Deutschland lässt EU-weit die mit Abstand meisten E-Lkw zu. Insgesamt fahren aufladbare Trucks aber noch in einer winzigen Nische.

SP-X/Brüssel. Die Zahl der Elektro-Lkw auf Europas Straßen wächst nur langsam. Im vergangenen Jahr wurden dem Herstellerverband ACEA zufolge in der EU 1.656 Fahrzeuge mit externer Auflademöglichkeit neu zugelassen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 33 Prozent, der Marktanteil liegt bei 0,6 Prozent. Dominierende Antriebsart bleibt der Diesel mit einem Anteil von 97 Prozent und 274.058 Neuzulassungen.

Mit Abstand größter Markt für E-Trucks war 2022 Deutschland, auf das mit 829 Einheiten gut die Hälfte der Neuzulassungen entfallen. Mit deutlichem Abstand folgen Schweden (176 Einheiten) und Frankreich (166 Einheiten). In 15 Mitgliedsstaaten wurden zwischen null und neun E-Lkw neu zugelassen. Große Märkte außerhalb der EU gibt es aber im Vereinigten Königreich (809 Neuzulassungen), in Norwegen (364) und in der Schweiz (178).