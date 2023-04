Home

E-Auto-Ladepunkte in Europa: Holland hat die meisten, Deutschland die schnellsten

In den kleinen Niederlanden gibt es an jeder Straßenecke E-Auto-Ladesäulen. In Deutschland konzentriert sich das Angebot eher auf wenige, aber schnelle Anschlüsse.

Deutschland setzt stark auf Schnellladesäulen © VW

SP-X/München. Die Niederlande haben die europaweit beste Ladeinfrastruktur für E-Autos. Deutschland erreicht nur Platz drei, wie die Organisatoren der Mobilitätsmesse „Power2drive Europe“ (14. bis 16. Juni in München) errechnet haben. Während im wesentlich kleineren Nachbarland 111.821 Ladepunkte zur Verfügung stehen, sind es hierzulande nur 82.609. Das reicht für Rang drei hinter Frankreich (83.317). Führend ist Deutschland allerdings beim Schnellladen: E-Autofahrer finden hier 12.833 DC-Tankstellen. In Frankreich sind es 8.220, in Spanien 5.013. Die Niederlande haben lediglich 2.754 Punkte am Netz. Insgesamt sind in Europa 450.478 AC- und DC-Ladepunkte installiert, 60 Prozent davon befinden sich in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Aktuell weit abgeschlagen sind Italien und Spanien mit jeweils rund 30.000 Ladepunkten.

