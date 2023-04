Sieht schicker aus, hört besser zu

Bei älteren Sprachassistenten muss man die Befehlsliste genau kennen, um mit ihnen zu kommunizieren. Beim Citroen C4 hält nun eine verständnisvollere Generation Einzug.

Das alternativ zur Karosseriefarbe in Schwarz lackierte Dach verleiht dem Citroen C4 ein gewisses Etwas © Citroen

SP-X/Rüsselsheim. Citroen bietet ab sofort für den C4 und den elektrischen ë-C4 optional eine Zweifarblackierung sowie das neue Infotainmentsystem MyCitroën Drive Plus an. Letzteres zeichnet sich durch ein 10-Zoll-Display, Widget-Bedienoberfläche und einen natürlichen Sprachassistenten aus. Außerdem beinhaltet die ab dem Niveau „Feel Pack“ für 800 Euro bestellbare Infotainmentlösung ein Over-The-Air-Kartenaktualisierungsdienst (TomTom) und die kabellosen Konnektivitätstechniken Apple Carplay und Android Auto. Als weitere neue Option ist für 300 Euro Aufpreis ein alternativ zu Außenfarbe in Schwarz lackiertes Dach bestellbar.