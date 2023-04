China-Stromer in der Golf-Klasse

Chinesische Hersteller greifen verstärkt auch im Kompakt-Segment an. Mit dem BYD Dolphin steht nun ein weiterer Gegner für VWs ID.3 in den Startlöchern.

SP-X/Köln. Voraussichtlich im Sommer will der chinesische Autohersteller BYD seine Modellpalette in Deutschland um das kompakte Elektromodell Dolphin erweitern. Der 4,29 Meter lange Fünftürer wird von einem 150 kW/204 PS starken E-Motor angetrieben, der einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 7 Sekunden und maximal 160 km/h erlaubt. Mit der 60 kWh großen Batterie sind 427 Kilometer WLTP-Reichweite drin. DC-Laden ist maximal mit 88 kW möglich, Aufladen von 30 auf 80 Prozent dauert deshalb rund 30 Minuten.

Innen bietet der Dolphin fünf Sitzplätze sowie einen von 345 auf 1.310 Liter erweiterbaren Kofferraum. Hinterm Lenkrad blickt der Fahrer auf ein kleineres Farbdisplay, das fahrrelevante Informationen zeigt. In der Cockpitmitte gibt es einen großen Touchscreen, der sich wahlweise vertikal oder horizontal ausrichten lässt. Die Preise sollen zwischen 30.000 bis 38.000 Euro liegen. Der Einstiegspreis dürfte sich auf eine vermutlich später verfübare Variante mit einer kleineren 44-kWh-Batterie beziehen.