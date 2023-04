Nach Panne oder Unfall schnell hinter die Leitplanke

Potsdam-Mittelmark: Polizeieinsatz bei Auffahrunfall mit flüchtigen Verletzten

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 2 Richtung Potsdam mit drei Verletzten hat am Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto zwischen Wollin (Potsdam-Mittelmark) und Brandenburg an der Havel auf einen Kleintransporter auf. In Folge kam das Auto ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Waldstück, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte.