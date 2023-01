Nun auch für Breitwand-Displays

Featured: Android 12 mit neuem Design, mehr Privatsphäre: Das ändert sich auf Deinem Handy

Die nächste Android-Version ist offiziell. Du möchtest wissen, was Dich mit dem Update im Detail erwartet? Im Folgenden bekommst Du eine Vorschau auf die Neuerungen unter Android 12. Am Ende unseres Artikels erfährst Du außerdem, was unter Android 12L neu ist – Googles Android-Update für große Displays.Release: Android 12 ist seit Oktober 2022 offiziell Google hat Android 12 – wie interne Dokumente bereits im Vorfeld vermuten ließen – am 4. Oktober 2021 veröffentlicht. Mit der Präsentation des Pixel 6 und Pixel 6 Pro am 19. Oktober startete Google dann mit dem Rollout von Android 12 für ältere Pixel-Smartphones. (Das Pixel 6 [Pro] besitzt das neue Betriebssystem bereits ab Werk.) Bei den anderen Smartphone-Marken dauert es etwas länger: Die Entwickler:innen passen die neue Version zunächst an ihre hauseigenen Geräte an, bevor sie mit dem Rollout beginnen. Wann das Update für Smartphones von Samsung, Xiaomi und Co. erscheint, hängt also immer davon ab, wie schnell ...