Smartphone am Steuer: Gefährlich, aber weit verbreitet

Verkehr: Dekra: Handynutzung vor Unfällen statistisch erfassen

Angesichts zahlreicher schwerer Verkehrsunfälle durch Handynutzung am Steuer hat die Prüfgesellschaft Dekra dringend mehr Aufmerksamkeit für diese Gefahr gefordert. Die Polizei müsse die Ablenkung von Autofahrern durch Handys als Unfallursache in der Statistik endlich erfassen, sagte der Leiter der Berliner Dekra-Niederlassung, Volker Postel, am Dienstag. «Ich glaube, wir werden erschrocken sein, wie häufig wir feststellen, dass genau diese Mobiltelefone ein Teil der Unfallursache waren.»