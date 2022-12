Schwerpunkt Wochenende

Am Wochenende wird gern gefeiert, oft mit Alkohol. Und nicht jeder lässt danach sein Auto stehen, wie ein Blick in die Unfallstatistik zeigt.

SP-X/Wiesbaden. Fast die Hälfte aller schweren alkoholbedingten Verkehrsunfälle ereignet sich an Wochenenden. Im vergangenen Jahr fielen laut Statistischem Bundesamt 24,7 Prozent der Alkoholunfälle mit Personenschaden auf einen Samstag, 21,1 Prozent auf einen Sonntag. Zum Vergleich: Insgesamt passierten 12,3 Prozent aller Unfälle mit verletzten Personen an einen Samstag und 9,8 Prozent an einen Sonntag.

Während in den Vor-Corona-Jahren viele Unfälle an Feiertagen wie Neujahr oder Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag passierten, gab es an diesen 2021 keine besonderen Schwerpunkte. An Neujahr 2021 etwa zählte die Polizei 149 Unfälle mit Personenschäden, rund 100 weniger als im Schnitt der zehn Jahre zuvor.

Insgesamt kam es 2021 zu 13.628 polizeilich registrierten Verkehrsunfällen, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. Das entspricht einem Anteil von 5,3 Prozent an allen Unfällen mit Personenschaden. Dabei wurden 16.426 Menschen verletzt, 165 von ihnen starben. Im Vergleich mit den 1970er- und 1980er-Jahren sind die Zahlen heute aber vergleichswiese niedrig. 1975 gab es laut Statistischem Bundesamt knapp 52.000 Alkoholunfälle. Ihr Anteil am gesamten Unfallgeschehen mit Verletzten oder Getöteten betrug damals knapp 14 Prozent. Seit 1991 nimmt die Zahl der Alkoholunfälle fast ausnahmslos von Jahr zu Jahr ab.