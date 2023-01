Zum Hören beim Fahren

Streaming: Deutscher Rap bei Spotify am meisten gehört

Der Berliner Rapper Luciano (28) ist in diesem Jahr der meistgehörte Musiker bei den Nutzern des Streamingdienstes Spotify in Rheinland-Pfalz. Mit seinen melodischen Flows belegte er auch den Spitzenplatz der Top Ten in Deutschland, wie Spotify im Zuge seines Jahresrückblicks «Wrapped» am Mittwoch mitteilte. Auf dem zweiten und dritten Platz gibt es ebenfalls keinen Unterschied zwischen der Hitliste in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland: Hier rangieren der österreichische Dancehall-Produzent und Hip-Hop-Künstler RAF Camora und der Hamburger RapperBonez MC.